L'INTERVISTA

Professoressa Anna Oliverio Ferraris, psicologa e psicoterapeuta, perché si è registrato un aumento di maltrattamenti durante il lockdown?

«La famiglia non è autosufficiente, per poter vivere ha bisogno di socializzare e aprirsi al mondo esterno. Le conseguenze di questo periodo saranno maggiori dal punto di vista psicologico che da quello economico. Le tensioni aumentano, quando si è chiusi in casa, e si sfogano». Quindi, come è emerso dai dati, ci si sfoga sui più deboli: donne e minori?

«Sulle persone che ci sono più vicine. Sono tutti vittime, anche i responsabili dei maltrattamenti, ovviamente questa non è una giustificazione per quanto hanno fatto, ma sono persone che non riescono ad esercitare autocontrollo».

In ambienti ristretti, dove la vicinanza è maggiore e forzata, aumentano le tensioni?

«Ci sono ampi studi fatti anche sugli animali che dimostrano che quando si riduce lo spazio vitale aumenta l'aggressività. Agli esseri umani accade la stessa cosa».

(V. Arn.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA