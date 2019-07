L'INTERVISTA

Piergiorgio Bruni

ROMA - Per 8 anni ha difeso la porta della Roma: dalla fine degli anni '80 fino al maggio del 1997. Giovanni Cervone, oltre a essere ancora molto amato dai tifosi, è un grandissimo tifoso della squadra giallorossa.

La soddisfa la scelta di Pau Lopez?

«Sicuramente, per le cifre che sento circolare (operazione da circa 27,5 milioni di euro, ndr) dev'essere un buonissimo portiere. Anche se penso siano un po' esagerate. Non capisco, comunque, perché alla Roma cerchino sempre profili stranieri».

Ma è bravo con i piedi.

«La prima cosa che deve fare un portiere è parare. Se è anche bravo a giocare il pallone, tanto di guadagnato. Saprà muoversi bene lontano dalla porta, far partire l'azione ma le valutazioni, a mio avviso, devono essere soprattutto altre».

L'ha voluto proprio Fonseca.

«Non lo so, mi sembra strano: si parlava di lui pure prima dell'ingaggio del portoghese».

Che cosa pensa del tecnico portoghese?

«E' un buon allenatore, con una certa esperienza. Mi auguro lo lascino lavorare serenamente e gli prendano i giocatori che chiede. Magari qualcuno dallo Shakhtar, in modo da aiutarlo nell'ambientamento».

Le piacerebbe arrivasse Gonzalo Higuain?

«Se ritorna quello visto qualche stagioni fa, è un acquisto importante. Dipende, però, dall'approccio che potrà avere. Magari l'ambiente romano gli fa bene e trova le giuste motivazioni per ripetere i suoi anni migliori».

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

