L'INTERVISTA

Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore: cosa indicano i dati Invalsi 2019?

«Soprattutto al Sud si trascina una realtà di analfabetismo conclamato che conferma un destino di povertà».

Non ha speranza di riscatto quel 50% di studenti medi e maturandi del Meridione che non comprende il testo di italiano?

«Poche speranze. Al Sud - e lo dico io che sono siciliano - siamo tutti piezz e core. Quindi ai diplomi tutti promossi».

Di chi è la colpa?

«Di uno Stato che rinuncia a costruire un futuro per le giovani generazioni perché investe sempre meno in istruzione e cultura. Cina e India, le grandi potenze economiche e digitali, fanno esattamente il contrario. Ma ho fiducia nel ministro Bussetti».

Eppure non mancano gli esempi...

«Leonardo da Vinci, Galileo, Galilei, Guglielmo Marconi e Giovanni Gentile sono i nostri pilastri. Bisogna ripartire da qui. Altro che internet, inglese e imprese».

Gli insegnanti sono assolti?

«Bisognerebbe restituire ai docenti una dignità sociale ed economica».

