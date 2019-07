L'INTERVISTA

Massimo Frana, docente di filosofia e storia: perché quelle frasi sono tanto gravi?

«Sono scorrette dal punto di vista scientifico e vanno quindi in netto contrasto con quanto studiato dai ragazzi durante il progetto svolto a scuola. Oltre che discriminatorie».

Che ripercussioni possono avere su un adolescente?

«La docente esterna non ha assolutamente parlato della prevenzione. Ha parlato solo dei rapporti omosessuali bloccando il ragazzo mentre stava avviando il discorso sul contatto del sangue anche tramite le siringhe».

Gli studenti però hanno capito l'errore...

«Ho insegnato ai miei studenti a ragionare con la loro testa. Loro sono stati preparati a questo discorso, anche grazie all'esperienza svolta con la scuola: ma tanti altri saprebbero distinguere la realtà? Si fa tanta disinformazione».

A che punto siamo in Italia?

«Tra i Paesi occidentali abbiamo una delle percentuale più alte di giovani affetti da Hiv ma anche tanti casi di malattie veneree». (L.Loi.)

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA