L'INTERVISTA

Mario Fabbroni

Massimo Barra, medico e fondatore di Villa Maraini a Roma, comunità di assistenza alle tossicodipendenze: come si affronta un neonato già in astinenza da eroina?

«Somministrando metadone a dosi adatte per un vita di appena 48 ore: ma in pochi giorni il problema sarà risolto»

Nel senso che il bimbo tornerà normale?

«Esatto. Con dosi di metadone a scalare, l'esigenza della droga non si presenterà più: il piccolo sarà come tanti altri».

E poi che succede? Bisogna allontanarlo dalla madre schiava della droga?

«Non è detto. Anzi, in molti casi di cui sono stato testimone, la nascita di un figlio diventa addirittura terapeutica per la madre».

Oggi voi di Villa Maraini manifesterete sotto la Regione Lazio chiedendo libertà di cura per i tossicodipendenti....

«Un principio fondamentale. Siamo professionisti, sappiamo come trattare questo problema. I burocrati devono ascoltarci».

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

