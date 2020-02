L'INTERROGATORIO

Emilio Orlando

«Sono andata al ristorante di Grottaferrata occasionalmente. E' stata una circostanza casuale. Avevo appuntamento con Fabrizio Piscitelli e sua moglie a casa loro, ma lui non c'era perché era a pranzo con altre persone e per questo l'ho raggiunto al ristorante». Si è difesa, così l'avvocatessa Lucia Gargano accusata di concorso esterno in associazione mafiosa ed ha respinto con veemenza le accuse della procura. La professionista potrebbe essere stata attirata in un tranello da Diabolik.

Al tavolo dove ci sarebbe stata la conversazione incriminata era presente un agente sotto copertura. La ragazza trentaseienne, originaria di Avellino, con un curriculm impeccabile, ha ripercorso i passaggi che hanno scandito l'incontro del 13 dicembre del 2017 ai Castelli Romani. Accompagnata da Alessandro De Federicis, suo difensore di fiducia, ieri mattina a mezzogiorno in punto, Lucia Gargano ha varcato il cancello della città giudiziaria di piazzale Clodio, come faceva prima di essere indagata per essere stata secondo gli inquirenti, colei che ha siglato insieme a Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, un membro del clan Spada ed un Casamonica la pax mafiosa ad Ostia. Vestito nero, camicetta rossa, scarpe chiare, sguardo teso ma sereno e piglio deciso ha risposto alle domande del gip Corrado Cappiello, che ha accolto l'ipotesi accusatoria dei pubblici ministeri Giovanni Musarò, Ilaria Calò e Mario Palazzi che hanno partecipato all'interrogatorio di garanzia. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia va avanti e sembra destinata ad allargarsi, parallelamente alle indagini sull'omicidio Piscitelli assassinato il 7 agosto scorso su una panchina nel parco degli Acquedotti.

La procura ha ricostruito tutte le dinamiche criminali che ruotavano attorno all'esecuzione dell'ultrà laziale così come emerso nelle inchieste Grande raccordo criminale, Brasile low cost, Maverick e d in quella nel quartiere di Montespacccato dove venne arrestato Marco Turchetta, altro ultrà della Lazio.

