L'Inter soffre ma passa, Atalanta subito show

ROMA - Al Meazza, nel primo tempo la Lu-La funziona: prima Lukaku (10') e poi Lautaro (33') firmano un 2-0 netto e meritato dell'Inter nel primo tempo, subendo poi il tentativo di rimonta della Samp nella ripresa (2-1 di Thorsby al 53'), complice anche un calo fisico piuttosto netto dei nerazzurri di Conte. Ma l'Inter torna in corsa, confermandosi terza, a -6 dalla capolista Juve.

ATALANTA SUPER - Prima dell'Inter era scesa in campo e dominato l'Atalanta in casa contro il Sassuolo (4-1). Le reti della squadra di Gasperini: nel pt 16' Djimsiti, 31' Zapata, 37' aut. Bourabia; nel st 21' D. Zapata. 46' st Bourabia.

STASERA MILAN E JUVE - Inizia già oggi il 27° turno con Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia alle 19,30; Bologna-Juventus alle 21,45, tutte su Sky.

LA NUOVA CLASSIFICA - Dopo 26 turni: Juventus 63, Lazio 62, Inter 57, Atalanta 51, Roma 45, Napoli 39, Verona 38, Parma e Milan 36, Bologna 34, Sassuolo e Cagliari 32, Fiorentina 30, Udinese e Torino 28, Sampdoria 26, Genoa e Lecce 25, Spal 18, Brescia 16.

PROSSIMO TURNO - 27a giornata: Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia e Bologna-Juventus oggi; Spal-Cagliari, Verona-Napoli, Genoa-Parma, Torino-Udinese domani; Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio, Roma-Sampdoria mercoledì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 05:01

