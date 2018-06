L'Inter è a un passo da Politano

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Inter-Sassuolo, si accelera per Politano. Definito Radja Nainggolan, e con benefit di 14 milioni in plusvalenze generate da Santon e Zaniolo, Piero Ausilio si appresta a confezionare un'altra operazione da 10 e lode con il club di Squinzi per Matteo Politano, nel mirino da mesi e sempre più vicino grazie ai baby di casa Inter. I contatti degli ultimi giorni tra società hanno prodotto, infatti, un'intesa di massima sulla formula (prestito oneroso con diritto di riscatto) dell'operazione e sui Primavera Zappa e Merola (altri 5/6 milioni di plusvalenze) in Emilia a titolo definitivo e a parziale contropartita.Ma non sui costi del cartellino, con l'Inter ferma a 25 milioni (5 per il prestito fino a giugno 2019, 20 per il diritto di riscatto) di prima offerta e il Sassuolo 5 gradini più su («Per noi ne vale 30», la chiosa dell'ad neroverde Carnevali giusto ieri). Per la quadra, probabile l'inserimento di un altro baby: l'esterno Lorenzo Gavioli, apprezzato dagli emiliani (e dall'Atalanta) e possibile fonte di nuove plusvalenze (sui 3 milioni) per Ausilio.L'obiettivo è arrivare al closing entro il 30, in tempo per inserire le cessioni dei Primavera a bilancio e chiudere i conti con l'Uefa. Da luglio, poi, si potrà pensare anche a Malcom, l'altro esterno d'attacco cerchiato in rosso e nel mirino a prescindere da Politano. Per il brasiliano del Bordeaux il nodo resta l'obbligo di riscatto (intesa invece per il prestito oneroso a 7 milioni) richiesto dai francesi.riproduzione riservata ®