«L'Inter con Conte può vincere tutto»

MILANO - «Puntare in alto, questo è il nostro obiettivo. Con Conte sarà un'Inter al top». Più che un auspicio, una dichiarazioni d'intenti in piena regola, suffragata da un mercato stellare (spesi 172,5 milioni) e da un allenatore top per trofei in bacheca.

Ma nelle parole di Steven Zhang c'è soprattutto la voglia di «riportare l'Inter dove merita», in Italia e in Europa, «e nel nostro nome c'è tutto: Internazionale per cultura e visione». Da Ginevra, a margine dell'Assemblea Generale dell'ECA (European Club Association) che lo ha eletto nuovo membro dell'executive board («Alla mia età- 28 anni ndr - mi sento pronto anche per questo incarico»), il presidente nerazzurro ha voluto alzare l'asticella, puntando in alto ma chiedendo ancora un po' di tempo per i bersagli grossi: «So che tutti sono entusiasti e vorrebbero vincere scudetto e Champions domani, ma abbiamo bisogno di pazienza - ha proseguito Zhang Jr-. Da due anni siamo tornati in Champions League e l'obiettivo è di restarci stabilmente. Lo meritano i tifosi e la storia del nostro club».

Quindi «stare in alto», questo il nuovo refrain, dopo lo slogan mutuato da Dante (« riveder le stelle», per il ritorno in Champions) di un anno fa.

