L'Inter brilla ma spreca, alla fine il Real passa 3-2

Riesce solo a metà la rimonta dell'Inter in casa del Real Madrid. La squadra di Antonio Conte esce battuta 3-2 dalle merengues dopo aver recuperato dallo 0-2 e aver sfiorato più volte il vantaggio.

Gli spagnoli avevano chiuso il primo tempo 2-1 con reti al 25' di Benzema e al 33' di Ramos; poi la reazione degli uomini di Conte: prima al 35' Martinez; poi nell rirpresa al 23' Perisic. Sul più bello, quando l'Inter sembrava ormai vicina al sorpasso, di rimessa il Real la puniva con Rodrygo al 35'.

A Bergamo clamoroso tonfo dell'Atalanta 5-0 contro il Liverpool (2-0 alla fine del primo tempo) e qualificazione compromessa. Gli inglesi mattatori con tripletta di Diogo Jota; poi Salah e Mané.

Stasera, insieme alla Lazio a San Pietroburgo con lo Zenit (alle 18,55), scende in campo per la terza giornata dei gironi eliminatori la Juventus, in Ungheria contro il Ferencvaros, con la possibilità di fare bottino pieno (alle 21).



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 05:01

