L'Inter batte 2-1 la Fiorentina in semifinale trova il Napoli

MILANO - L'Inter si qualifica alle semifinali di Coppa Italia dopo una assenza di 4 anni. A San Siro i nerazzurri superano 2-1 la Fiorentina grazie ai gol di Candreva al 44' e Barella al 68'. Per i viola rete di Caceres al 60'. In semifinale i nerazzurri se la vedranno col Napoli che ha eliminato la Lazio. Partita bloccata con le due squadre che non riescono a rendersi pericolose. Al 27' ci prova Barella con un tiro da fuori area che termina sopra la traversa.

L'Inter comincia a spingere sulle fasce, cross di Candreva, Lukaku viene anticipato in tuffo da Caceres. Al 44' la squadra di Conte passa, dopo una azione convulsa Candreva sfrutta un rimpallo favorevole dopo un contrasto tra Ceccherini e Lautaro e dall'altezza del dischetto trova il varco giusto per infilare Terracciano. Nella ripresa pari viola con una zuccata di Caceres. Ma poco dopo una botta al bolo di Barella dai 18 metri porta Conte in semifinale.(M.Sub.)

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

