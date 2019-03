L'Inter aspetta Icardi e prenota Schulz

Alessio Agnelli

MILANO - Mi piacerebbe giocare per un top club europeo, un giorno. L'Inter è sempre stata la mia squadra dei sogni. Domenica sera ha deciso il big match di Amsterdam tra Germania e Olanda, con un gol in zona Cesarini che ha regalato il successo all'11 di Joachim Löw nelle qualificazioni ad Euro2020, garantendogli il titolo di personaggio del momento su suolo tedesco. Ma, nei pensieri di Nico Schulz, terzino sinistro dell'Hoffenheim e figlio di emigrati italiani (originari di Ischia), c'è da sempre il Bel Paese e un approdo nel campionato di serie A con la maglia dell'Inter, squadra del cuore. Il classe '93 di Berlino, uomo del momento in Germania, ne ha parlato nel primo pomeriggio di ieri al portale tedesco t-online.de, svelando obiettivi e speranze per il futuro. Un giorno vorrei giocare per un grande club- ha proseguito il 26enne di origini campane-. Ci sono società che rappresentano semplicemente qualcosa di straordinario, che giocano la Champions League ogni anno. Competere con il meglio del meglio ogni anno è ancora un sogno. Come l'Inter, la mia squadra dei sogni. Anche se sono molto rilassato, soprattutto perché sono in un grande club come l'Hoffenheim, dove mi trovo molto bene. Sarò una persona felice anche se dovessi rimanere. Palla quindi a Marotta e Ausilio, che hanno ricevuto il messaggio e, da giugno, avranno due caselle da coprire (out Vrsaljko e forse Dalbert) alla voce terzini. Per il settore centrali, invece, già tutto deciso: fuori Joao Miranda, dentro Diego Godìn, già definito nei dettagli. Con conferme per De Vrij, Ranocchia (verso il rinnovo biennale) e Milan Skriniar, incedibile e ad un passo dal prolungamento fino al 2023.Sul fronte allenatore, infine, poche le chance di riconferma per Luciano Spalletti. E alte le percentuali di un approdo in nerazzurro per Antonio Conte (So che vuole tornare in Italia la conferma di Tavecchio), già contattato e sul taccuino di Marotta.

