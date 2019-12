L'intelligenza artificiale aiuta la procreazione

Antonio Caperna

ROMA - Attraverso parametri definiti e algoritmi matematici si può scegliere l'embrione migliore con quelle precise caratteristiche idonee all'impianto più corretto e rendere oggettiva una scelta che al momento è invece soggettiva, perché legata all'esperienza e alle conoscenze dell'operatore.

È quanto promette l'Intelligenza Artificiale applicata alla procreazione, al centro del recente European Fertility Meeting di Roma, presieduto dal professor Ermanno Greco, Direttore scientifico Centri ICSI ROMA, Medicina della Riproduzione European Hospital e di Villa Mafalda. Il Meeting rappresenta un punto di riferimento internazionale, per fare il punto sulla prevenzione e le metodiche di fecondazione più all'avanguardia. Come evidenziano anche gli ultimi dati Istat relativi al 2017, prosegue in Italia la tendenza alla diminuzione della fecondità in atto dal 2010. Il numero medio di figli per donna scende a 1,32 (1,46 nel 2010).

Le donne italiane hanno in media 1,24 figli (1,34 nel 2010), le cittadine straniere residenti 1,98 (2,43 nel 2010). «Grazie alle nuove tecniche di indagine sulla qualità embrionaria, da quelle cinetiche a quelle cromosomiche, aiutate anche dall'Intelligenza Artificiale (big data), si possono offrire alle coppie le migliori possibilità di successo, basandosi sempre su un percorso di personalizzazione - spiega il professor Greco - In uno studio di pochi mesi fa, pubblicato sulla rivista Fertility and Sterility, ad esempio, è stato sviluppato un albero decisionale, per migliorare le nostre capacità predittive per l'impianto dell'embrione, utilizzando la valutazione della blastocisti insieme all'età materna, in quanto è uno dei fattori più significativi che influenzano il raggiungimento della gravidanza. Con questo sistema è stata dimostrata la capacità di prevedere la possibilità di impianto in ogni fascia d'età.

Questo approccio basato sull'intelligenza artificiale sembra valutare oggettivamente l'embrione, consentendo la previsione del potenziale di impianto e gettando le basi per un futuro di trattamento IVF personalizzato». Attualmente il ricorso all'Intelligenza Artificiale, sottolineano anche i ricercatori, è in fase di sperimentazione in diverse aree della medicina riproduttiva, tra cui l'identificazione e la morfologia degli spermatozoi, l'automazione della conta dei follicoli, la previsione automatica dello stadio delle cellule embrionali, la valutazione degli embrioni e la previsione della nascita dal vivo, nonché lo sviluppo di migliori protocolli di stimolazione e numerose di queste prestazioni saranno a breve disponibili nei Centri ICSI Roma.

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 05:01

