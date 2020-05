L'Inps: «I morti di Covid 20mila in più»

Gli oltre 32mila morti per il Covid-19 potrebbero essere un dato sottostimato. A mettere in dubbio le cifre, in questa lunga guerra dei numeri, è un'analisi redatta dall'Inps secondo cui i dati della Protezione Civile sarebbero poco attendibili, perché all'appello mancherebbero quasi 20mila vittime.

Il documento analizza la mortalità nei primi due bimestri del 2020: secondo l'istituto la motivazione principale della discrepanza sarebbe legata al luogo in cui sono avvenuti i decessi. Se infatti in ambito ospedaliero è più facile che ai pazienti deceduti vengano effettuati i test per stabilirne la positività, più difficile è che la stessa cosa accada nel caso dei malati che muoiono a casa.

I numeri sono eloquenti: se gennaio e febbraio avevano visto una mortalità inferiore rispetto a quella attesa, con «10.148 decessi in meno rispetto ai 124.662 attesi», marzo e aprile hanno registrato invece un aumento di 46.909 morti. I dati ufficiali della Protezione Civile parlano però di 27.938 decessi, quasi 20mila in meno.

L'andamento è stato condizionato fortemente dalle conseguenze dei due mesi di lockdown, tra i decessi per altre malattie - o per i mancati ricoveri per paura del contagio - e la riduzione delle vittime della strada e degli infortuni sul lavoro dovuti al blocco. Ovviamente non tutti i morti possono essere associati al Covid, sebbene i dati del Nord Italia (+84%) portino ad attribuire ad esso gran parte dei decessi avvenuti negli ultimi due mesi. In ogni caso, conclude l'Inps, servirà aspettare di debellare completamente il virus per poter comprendere al meglio le vere conseguenze della pandemia.

(D.Zur.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 05:01

