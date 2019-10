L'innovazione sbarca a Roma Robot e droni: futuro in mostra

Paolo Travisi

Un saluto dallo spazio dal comandante della Stazione Spaziale Internazionale Luca Parmitano, per benedire la conferenza di apertura Groundbreakers Re:making the future, dove speakers italiani e stranieri hanno raccontato la loro visione di futuro, dando il via a Maker Faire 2019, la manifestazione dove l'innovazione tecnologica è la protagonista dei tre giorni alla Fiera di Roma.

Da venerdì 18 (dalle 14) a domenica 20 ottobre (dalle 10 alle 19) i sette padiglioni fieristici saranno animati dai makers con i loro robot, droni, computer di intelligenza artificiale, opere d'arte ad alto contenuto hi-tech, invenzioni e tante idee per immaginare il nostro domani. Un totale 100 mila mq di area espositiva ad alto concentrato d'innovazione, che lo scorso anno ha attirato oltre 105 mila presenze, di cui 27 mila studenti provenienti da tutta Italia. Nelle sette aree tematiche in cui è suddiviso Maker Faire, dove sono esposti oltre 600 progetti, i visitatori potranno viaggiare nel mondo dell'arte di Maker Art (novità 2019) in cui la creatività artistica è sviluppata con la tecnologia, conoscere le finalità delle future missioni su Marte o quella passata sulla Luna in Makers for space (padiglione 7).

Avvicinarsi al mondo food e agri tech, dove l'innovazione sta cambiando i modi di produrre cibi, ma anche di cucinarli (padiglione 3). Tante possibilità e spazio (10 mila mq) anche per i giovani makers, dai 4 ai 15 anni, che potranno esprimere la loro creatività digitale nei laboratori didattici (padiglione 5). Non mancano robot e intelligenza artificiale, il motore di Maker Faire sin dagli inizi: nel padiglione 10 ci sarà un evento spettacolare in collaborazione con l'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti (I-RIM).

Altra novità di questa edizione, è l'area Ask me anything, dedicata all'orientamento verso la cultura del digitale per le Pmi, con esperti per consigliare le imprese verso l'innovazione. Nell'arco dei tre giorni previste centinaia di eventi tra conferenze, seminari, incontri con esperti di vari settori (programma sul sito 2019.makerfairerome.eu/it/ ). Biglietteria sia online che alla Fiera di Roma (12 euro l'intero, 8 euro ridotto, gratis bimbi fino a 4 anni).

riproduzione riservata ®

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA