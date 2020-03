L'INIZIATIVA

Illuminato con il Tricolore, anche il Gazometro fa mostra di sé e fa innamorare tutta Roma. Dalle Mura di Gerusalemme alla natività di Betlemme fino a Sarajevo, al Campidoglio e a Palazzo Chigi sono tanti i luoghi simbolo che si sono illuminati di bianco, rosso e verde in solidarietà con l'Italia in piena emergenza da Covid-19. E' il turno del Gazometro, luogo simbolo di Ostiense, che da ieri impazza sui social nella sua veste Tricolore e, nella notte romana, è ancora più suggestivo e ben visibile dai tetti della Capitale. «Tornavo a casa dal lavoro racconta l'autore dello scatto che rimbalza sulle pagine social, Danilo Scavuzzo e mi sono fermato un attimo per immortalare il gazometro perché così non lo avevo mai visto». Lo spettacolo è mozzafiato, l'unico rammarico è non poterlo ammirare dal vivo: peccato - è il commento più condiviso - poterlo vedere solo in foto.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA