L'INIZIATIVA

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È nato il coordinamento Impresa Cultura di Confcommercio Roma che raccoglie le associazioni che operano nel settore. Il commissario di Confcommercio Roma, Renato Borghi, ha nominato come presidente del neonato coordinamento Valerio Toniolo, attuale direttore di Impresa Cultura Italia. Al centro della nostra azione c'è la convinzione che la cultura è fattore di sviluppo e di progresso per l'intera società e autentico motore di sviluppo economico per i territori, ha spiegato Toniolo. I principali obiettivi del coordinamento sono: l'interlocuzione con le istituzioni e la promozione del settore a tutti i livelli. Con la nascita di questo coordinamento vogliamo puntare a promuovere la cultura affinché torni ad avere quel ruolo centrale che le spetterebbe di diritto nel nostro territorio, il commento del commissario Borghi. Le associazioni che hanno dato vita alla nuova realtà sono: Agis, Anec Lazio, Ali Roma, AssocartRoma, ASC Roma, Confguide, Federalbeghi Roma, Federservizi, FipeRoma, 50&Più Roma e Assomusica.