L'influenza è già qui ceppo isolato a Parma su un bimbo di 9 mesi

L'influenza stagionale è già qui. Ha scelto proprio l'anno del Covid per arrivare in lieve anticipo rispetto al solito. Il primo caso italiano è un bimbo di 9 mesi, di Parma.

Il virus è stato isolato dall'équipe della scuola di specializzazione in Microbiologia dell'ateneo parmense. Si tratta di «un virus non nuovo, rispetto al quale una gran parte della popolazione adulta ha dunque già sviluppato gli anticorpi - spiega la direttrice del dipartimento, Adriana Calderaro - per questo non ci attendiamo grandi numeri». Diverso il discorso per quanto riguarda i bambini: «È presumibile che molti non siano entrati in contatto con questo virus e dunque siano più suscettibili».

Il ceppo influenzale identificato dai virologi è l'A-H3N2: è già circolato negli anni precedenti, così come gli altri ceppi attesi, sia pur leggermente variati, e questo lascia sperare - sostengono gli esperti - in una più facile identificazione dei casi da nuovo coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 05:01

