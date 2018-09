L'INCONTRO

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Global Forum sulla Democrazia Diretta in Campidoglio, evento a cui parteciperanno anche rappresentanti del Governo, sarà per la sindaca di Roma Virginia Raggi l'occasione per riaffrontare il dossier dei poteri speciali per Roma. A latere dell'evento, che si è aperto ieri nella sala della Protomoteca del Comune, la prima cittadina, potrebbe affrontare il dossier principe di questi tempi a Palazzo Senatorio. Nello specifico, sabato le conclusioni del Forum saranno affidate agli interventi del ministro ai rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, e del vicepremier Luigi Di Maio.Proprio con lui è possibile che Raggi torni a parlare dei nuovi poteri richiesti per la Capitale, dopo il via libera incassato sul tema anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Intanto già ieri sono arrivati a Palazzo Senatorio per l'inaugurazione del Forum i ministri Fraccaro, che ha rilanciato il tema della democrazia diretta, e Paolo Savona, in platea. Nei prossimi giorni potrebbe partecipare all'iniziativa anche la titolare della Difesa Elisabetta Trenta.