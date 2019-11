L'inchiesta punta ai clan, nuovi blitz a Torbella

Dai tabulati del cellulare di Luca non emergono contatti diretti con i pusher. Ma gli investigatori sono certi che la pista giusta sia quella droga. Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci e la squadra mobile hanno passato al setacciato numerose abitazioni di pregiudicati a Tor Bella Monaca per cercare la pistola con cui Valerio Del Grosso ha sparato a Luca al sera del 23 ottobre scorso. Non solo controlli a tappeto ma anche rilievi al luminol sulla Smart sequestra a Del Grosso e noleggiata con una carta di credito a garanzie del membro di un clan. Tutte le tracce e gli elementi fino ad ora raccolti dai detective coordinati dalla direzione distrettuale antimafia e dal sostituto procuratore Nadia Plastina, sembrano condurli proprio all' ombra dei palazzoni di via dell' Archeologia considerata, insieme a San Basilio, una delle piazze di spaccio più grandi d'Italia dove è possibile reperire anche rivoltelle e fucili. L' arma del delitto, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stata riconsegnata dal killer e dal suo complice Paolo Pirino proprio a qualche armiere della malavita, che noleggia le armi per compiere agguati, gambizzazioni ed omicidi. Il canale di approvvigionamento della droga, dove si rifornivano gli emissari dei narcotrafficanti del casilino presenti quella sera davanti al John Cabot pub ed alla trattativa che aveva preceduto l' esecuzione in cui è morto Luca Sacchi, sembra essere quello gestito dalla malavita calabrese e campana trasversale ai due quartieri oggetto delle attuali indagini. La piazza di spaccio di Tor Bella Monaca è retta dalle famiglie dei Moccia, dei Cordaro e dei Gallace - Novella.Il perno fondamentale per dipanare le nebbie che avvolgono l' omicidio Sacchi, è anche quello della fidanzata Anastasia, parte lesa nella rapina ma che non racconterebbe, secondo gli investigatori, l' esatta versione di come si sarebbero svolti i fatti. La ragazza non è indagata, ma verrà riascoltata dagli inquirenti.(E. Orl.)

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

