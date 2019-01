L'inchiesta nata grazie a una dipendente

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La maxi inchiesta che ha fatto tremare la Capitale è partita nel 2008 a seguito della denuncia di una funzionaria comunale, che aveva notato qualche anomalia all'interno del dipartimento risorse economiche del Comune che ha tra le competenze anche le sanzioni amministrative e si occupa delle istruttorie sulle violazioni del codice della strada.In totale, dal 2008 al 2014, sono state circa 14 mila le posizioni «debitorie» illegalmente cancellate per un totale di circa 16 milioni di euro, ma i fatti che precedono il 2012 sono ormai andati in prescrizione, quindi solo un milione è finito sotto sequestro. I 15 milioni che non rientrano in questo procedimento, però, non sono del tutto persi perché gli accertamenti proseguiranno davanti alla Corte dei Conti, dove vige un regime diverso in tema di prescrizione. Le indagini non hanno evidenziato fenomeni corruttivi, ma hanno portato alla luce un mal costume diffuso, ovvero quello di approfittare della propria posizione di potere per trarne un vantaggio, come in questo caso farsi togliere una multa. (I. D. G.)