L'Immortale Genesi di Ciro

Napoli, novembre 1980. La terra trema e una donna, anziché scappare scendendo le scale come tutti, le sale affannosamente per salvare il figlio neonato. Lei muore. Lui, incredibilmente, si salva. L'immortalità è un destino per Ciro Di Marzio, che dal piccolo schermo della serie Gomorra salta sul grande in un film che ha il merito di non essere solo funzionale a spiegare la sua resurrezione (in vista della quinta stagione), ma vale di per sé come convincente origin story di un uomo spietato che è stato un bambino (sveglissimo) in un mondo criminale. Mentre il piccolo Ciro cresce, quello grande è riemerso dalle acque del golfo e gestisce traffici e fazioni a Riga. L'universo di riferimento del racconto è quello, molto familiare, della serie tv, ma il passo del racconto, l'approfondimento sui protagonisti, i nodi stretti tra coraggio, terrore e tradimenti offrono alla storia de L'immortale co-sceneggiato e diretto dal suo stesso interprete Marco D'Amore il respiro di un bel film-film. (M. Gre.)

L'IMMORTALE di Marco D'Amore



Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

