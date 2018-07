Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«L'immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta. Il mio problema sono i delinquenti, come quello che ha ammazzato un italiano di 77 anni a Sessa Aurunca, preso a pugni da una di queste risorse che ci dovrebbero pagare le pensioni. Perchè c'è ancora qualche fenomeno, penso anche al presidente dell'Inps, che dice che senza immigrati è un disastro. Ma ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici». Un vero e proprio avviso quello del ministro dell'Interno Matteo Salvini in un video postato su Facebook durante la visita a un'azienda confiscata alla mafia. Salvini si è anche tuffato nella piscina della tenuta liberata. Di Maio, interpellato su Boeri; ha detto: «Prima leggo, poi dirò la mia».