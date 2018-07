L'IDENTIKIT

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Matteo Barbieri era un ragazzo di diciannove anni, nato e cresciuto nel quartiere Balduina, a Roma Nord. E proprio a Balduina c'è il ristorante Capperi in cui lavorava come cameriere. Proprio dopo aver concluso il suo turno, e dopo aver mandato un sms alla sua ragazza, si era diretto verso Anguillara Sabazia, dove da alcune settimane divideva un appartamento con un amico. Infatti, Matteo aveva lasciato da poco la casa in cui viveva con la mamma Maria, il papà Angelo, la sorella Martina e il fratello Marco. Il padre di Matteo, Angelo, lavora come portiere in un comprensorio di Belsito, a pochi passi da Via Massimi. Il giovane aveva lasciato gli studi temporaneamente rinunciando all'esame di maturità a causa di un problema di assenze, e, per non gravare sulla famiglia era andato a lavorare. Ora tutto il quartiere aspetta di rendergli l'ultimo saluto.(M. Esp.)