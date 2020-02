L'iconica Drusilla Foer torna in scena a Roma con Venere nemica, testo ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche, riletta in modo divertente, commovente, a tratti tragico. Ad essere toccati sono temi antichi e attuali, come la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna, il conflitto secolare fra uomini e dei. Gli archetipi affrontati nel testo si rivelano di una grande attualità, resa ancora più evidente dal trasparire della personalità spiccata dell'interprete, nel ruolo della Dea, ora vivente fra gli umani mortali, assistita da una ineccepibile Elena Talenti, cantante e attrice di musical di successo (Sister Act), nelle vesti di una solerte quanto inflessibile cameriera. Lo spettacolo sarà inoltre arricchito brani musicali cantati dal vivo - con il carisma che la contraddistingue - dalla stessa Foer. Il regista dello spettacolo è Dimitri Milopulos.

Piazza G. da Triora 15, da venerdì a domenica (biglietti su htwww.teatrogarbatella.cloud)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 05:01

