L'hotel Eden festeggia 130 anni di storia caratterizzati da ospiti illustri, da Gabriele D'Annunzio a re Alfonso XIII di Spagna. Senza dimenticare Hergé, padre di Tintin. Ad arricchire i fascini dell'albergo della Dorchester Collection è la proposta di gusto firmata dall'executive chef Fabio Ciervo. Il cuore è nel ristorante stellato La Terrazza. Tra le ricette per l'anniversario, polipo e sedano, piatto nella tradizione dell'hotel rivisitato dallo chef. Non solo Terrazza. Da pochi giorni, nel Giardino Ristorante, ha ripreso il via l'offerta del Salad Bar, con insalate e piatti per chi desidera mangiare leggero senza rinunciare al gusto. Da domenica riprende il Sunday Brunch, con piatti caldi e freddi, salati e dolci, tra ricette regionali e internazionali, in un gioco di sapori che vede dialogare la tavola campana e quella anglosassone. Nel Giardino si brinda ai 130 anni con il cocktail Royal Eden.

Eden - Roma, via Ludovisi 49, tel. 06/47.812.761 sempre aperto

Costo: 45-200 euro.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

