L'ha strappata dalle mani della nonna che l'accompagnava al parco in bicicletta: sembrava intenzionato a rapirla. Le grida d'aiuto della donna hanno attirato l'attenzione dei passanti, che hanno fermato il rapitore. L'uomo è stato sottratto al linciaggio da un equipaggio del commissariato di Albano Laziale. La bambina ha riportato lesioni: 30 i giorni di prognosi.

Il drammatico episodio è avvenuto nel Comune dei Castelli Romani a una ventina di chilometri dalla Capitale. La nonna e la nipotina di 9 anni erano al parco giochi di Villa Ferraioli, nel centro della cittadina, quando all'altezza di via Donizetti il 44enne italiano, residente a Marino con precedenti penali anche per reati contro i minori, ha provato a sequestrare la bambina. Dopo averla presa in braccio si è messo a correre verso l'auto che aveva parcheggiato in via Virgilio. A quell'ora la scena e la disperazione dell'anziana donna non sono sfuggite alle persone che a erano a passeggio nella zona verde. Due ragazzi hanno raggiunto l'uomo, che nel frattempo era caduto, ed a strappargli la bambina. La folla lo ha circondato e su di lui è piovuta una gragnuola di calci e pugni. L'arrivo degli agenti lo ha salvato.

L'uomo ha precedenti penali che vanno dall'aggressione al tentato omicidio alla droga. Inoltre sembra che soffra anche di disturbi psichiatrici, legati al forte consumo di alcol e stupefacenti. Era uscito dal carcere nel 2008 dopo aver scontato un cumulo pena che aveva accumulato con vari reati. Nei database delle forze ordine sono emerse anche segnalazioni per reati contro i minori. L'uomo è stato denunciato alla procura di Velletri.(E.Orl.)

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

