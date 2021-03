L'ha ospitata in casa, l'ha segregata tra le mura dell'abitazione, la violentata e messa incinta. Lei ha solo 21 anni e dallo scorso dicembre ha vissuto un incubo al buio, con il sole nascosto dai pannelli che coprivano le finestre e gli orrori che l'uomo, un egiziano di 31 anni, le infliggeva quotidianamente.

A scoprire e salvare la ragazza sono stati gli agenti della volante della questura di Bari che dal comportamento sospetto dell'individuo, sottoposto a controllo perché non indossava la mascherina correttamente, sono risaliti alla casa degli abusi. Una volta fermato l'uomo, con precedenti penali, ha mostrato un atteggiamento nervoso rifiutandosi di fornire l'indirizzo della sua abitazione. È così scattata la perquisizione ma una volta giunti sul posto la porta era sigillata da un lucchetto. Una volta aperta gli agenti si sono trovati di fronte a uno scenario inquietante: all'interno era rinchiusa la donna, originaria di un paese della provincia di Bari.

La vittima che ha raccontato di essersi allontanata volontariamente dalla propria abitazione, nel dicembre del 2020, a causa di dissapori con la propria famiglia d'origine. Tramite alcuni conoscenti, era stata messa in contatto con il cittadino egiziano che le aveva offerto ospitalità. Dopo un primo periodo di convivenza normale, la ragazza ha riferito che l'uomo ha deciso di segregarla: ha più volte abusato sessualmente di lei, le ha vietato di uscire da sola, le ha impedito di utilizzare il telefono cellulare ed ha oscurato con dei pannelli adesivi tutte le finestre dell'abitazione.

La vittima, rimasta incinta, ha detto che poteva uscire solo in compagnia del suo aguzzino. Attualmente è stata affidata all'assistenza del personale di un Centro Anti Violenza. Per l'uomo l'accusa è di sequestro di persona, violenza sessuale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 05:02

