L'ha desiderato, cercato e finalmente realizzato: per la prima volta in assoluto Enrique Iglesias si esibirà nella Capitale. Domenica sera le porte del PalaEur si apriranno per la superstar internazionale che ha venduto oltre cento milioni di singoli e di album: «Sono eccitato e spero di offrire ai fan due ore indimenticabili» ha detto in una recente intervista. Possiamo assolutamente dire che l'estate può veramente cominciare quando Iglesias sforna il suo tormentone. Brani come Bailamos, Rhythm Divine o Be With You, Subeme La Radio e Move To Miami sono sempre nella top list mondiale.

All the hits live è il nome scelto per il Tour che racconterà in musica tutti i più grandi successi degli ultimi vent'anni di Enrique Iglesias. Si tratta dell'undicesimo tour mondiale che sovvertirà nuovamente le regole e stravolgerà il pubblico con uno show pieno di effetti pirotecnici, tecniche laser, coriandoli, e uno schermo led gigante lungo quaranta metri. Il suo ultimo singolo Despues que te perdi, in cui si esibisce insieme al fenomeno della trap Latina Jon Z, è uscito a marzo ha quasi raggiunto le trenta milioni di visualizzazioni. Enrique si immerge per la prima volta nelle sonorità latin trap, dimostrando, ancora una volta, di essere al passo con le nuove correnti e tendenze musicali. Il suo amore per l'Italia gli ha fatto aggiungere da pochissimo un'altra data: Forum di Assago il prossimo 2 novembre.

(I.D.G.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA