L'expo dedicata a sneakers e cultura urbana

La storia della moda e dello sport in millecinquecento modelli. È tra gli eventi di punta di Ginnika, la prima convention italiana dedicata a sneakers e cultura urbana che, domani e domenica aprirà le porte dell'Ex Dogana per la sua quinta edizione.Oltre alla mega expo di scarpe, che fotografa l'evoluzione del design nel corso del Novecento, la manifestazione prevede shoes market, allenamenti di crossfit, area skate, torneo di basket, incontri con imprenditori e celebri menti del settore.Tra le guest star, Mark SBTG ONG, customizer di fama mondiale che terrà un workshop a tema, lo stilista Jeff Staple, boss del brand Staple Design, e Wes Tyerman, direttore creativo del big del footwear Mizuno. Giornalista sportivo, Bobbito Garcia porterà in anteprima nazionale il suo nuovo documentario dal titolo Rock Rubber 45s.Dalle ore 12, viale Scalo San Lorenzo 10, biglietti 5 euro, info www.ginnika.it.(T. Bol.)riproduzione riservata ®