L'ex miss Italia: vinciamo di testa

ROMA - «Contro la Roma con lo stesso spirito visto con il Milan». E' l'auspicio di Manila Nazzaro, ex Miss Italia e tifosissima della Lazio: «Paradossalmente da un punto di vista fisico ci arriviamo acciaccati ma psicologicamente stiamo benissimo. In Coppa Italia la squadra ha giocato con grinta e determinazione ma è mancato un pizzico di fortuna».

Da vendicare c'è la sfida dell'andata: «Spero sia un derby diverso rispetto a quella gara, fu una sconfitta demoralizzante per noi tifosi. Anche con la Juve abbiamo perso ma eravamo contenti comunque per la grande prestazione. Anche perché è dura perdere una stracittadina per chi come me si espone molto...». La Nazzaro punta forte su Immobile: «Lui ha sempre avuto il sostegno della società, del tecnico e dei tifosi, continua ad essere amato e osannato anche se non segna. Deve stare tranquillo e fare quello che più gli riesce: giocare. Dopo tanto tempo Spero che sia il derby della Lazio e che ognuno ci metta del suo. Confido molto in Milinkovic che può essere decisivo». Guai però a parlare di gara della svolta: «Conta tantissimo per la gente per questo fa la differenza ma non sarà cruciale per il campionato».

