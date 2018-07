L'ex ministro Berlinguer: «Così si accorciano i tempi ma non c'è meritocrazia»

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luigi Berlinguer, ex ministro dell'Istruzione dal 1996 al 2000: è d'accordo con una preselezione per presidi fatta tramite un test?«Sono del parere che meno test si fanno e meglio è. Dobbiamo cercare di evitarli fin quando possibile».In questo caso?«Immagino che il ministero dell'istruzione abbia avuto la necessità di fare una scrematura simile. Ma il rischio di sbagliare c'è ed è alto».Quale rischio?«Con una scrematura fatta in questo modo, c'è sempre il rischio di ritrovarsi con episodi di arbitrarietà, di sommarietà nella valutazione. E sarà difficile poi giustificarli».Insomma, non si valuta così un aspirante dirigente?«Sarà la prova scritta del concorso a valutare se il candidato è all'altezza del ruolo da preside ma, con il test nella prova preselettiva, rischiamo di perdere candidati validi per quel ruolo».A cosa serve la preselezione?«Solo ad accorciare i tempi: senza una prima scrematura ci ritroveremmo con un concorso lunghissimo. E l'Italia è il paese del gli esami non finiscono mai. Qualcosa bisogna fare ma per fortuna non è toccato a me decidere, perché i test proprio non mi piacciono». (L.Loi.)riproduzione riservata ®