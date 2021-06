L'ex De Sisti: «Mancini, ora il salto di qualità»

Un pizzico di fortuna, come quella che l'Italia ebbe nel 1968 quando arrivò in finale, che poi vinse nella replica (dopo lo 0-0 della prima sfida) grazie a Riva e Anastasi. E' quello che si augura un grande protagonista di quegli Europei, Giancarlo De Sisti, tra gli ospiti d'onore a Roma di Eurostart Il racconto degli europei Storie, personaggi, immagini, OrganizzatO da USSI e AIPS. L'ex centrocampista azzurro si è detto ottimista per questo Europeo: «Ho fiducia nell'Italia, ho visto una squadra in continua crescita. Non siamo i favoriti, è vero, ma come noi andammo in finale grazie a una monetina, spero che un po' di fortuna accompagni gli azzurri fino in fondo. E gli dico: adesso tocca a voi, avete tutte le qualità per riuscirci».

PARLA LOCATELLI - Dal ritiro della Nazionale invece c'è grande fermento per l'esordio di domani sera all'Olimpico contro la Turchia (arbitrerà l'olandese Danny Makkelie). Tra i più emozionati Manuel Locatelli, che potrebbe giocare in caso di forfait di Verratti e che ha parlato del suo idolo De Rossi: «Daniele è il mio modello. Per me è un privilegio averlo qua, mi auguro di raggiungere i suoi livelli». (D.Pet.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 05:01

