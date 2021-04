L'ex ct Barazzutti: «Berrettini-Sinner, dualismo mondiale»

Matteo Berrettini vincitore a Belgrado, Sinner in grande ascesa. Un futuro da sballo per l'Italia del tennis. Parola di Corrado Barazzutti, ec top ten mondiale anni 70, capitano dell'Italia in Coppa Davis dal 2001 al 2020 oltre che di Fed Cup dal 2002 al 2016: «Fa piacere che Matteo non solo sia ritornato alla grande conquistando domenica un torneo importante come l'Atp di Belgrado, ma anche perché ha vinto una finale con uno dei giocatori più in forma come Karatsev ha commentato - E' giovane ma è già un campione. Mi aspetto ancora tanto da lui». Così come da Jannik Sinner, sabato semifinalista a Barcellona: «E' già un giocatore da top 10, anche se la classifica non gli dà questo valore. Ha già bruciato le tappe, ma entro un paio di anni sarà lì in alto come merita». Dal 9 maggio gli Internazionali a Roma, Barazzutti sogna in grande: «Roma rimane un sogno per tanti tennisti italiani e mi auguro che possano fare bene. Sarebbe bello vedere una finale Berrettini-Sinner». (D.Pet.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA