L'ex ad di Eur spa Mancini condannato a cinque anni

Sofia UnicaÈ stato condannato a 5 anni di carcere l'ex amministratore delegato dell'Ente Eur, Riccardo Mancini accusato dalla procura di Roma del reato di estorsione. La vicenda riguarda una mazzetta da 600 mila euro per la fornitura dei bus del corridoio della mobilità Laurentina a Roma, vetture mai entrate in servizio. Al centro dell'indagine del procuratore aggiunto Paolo Ielo un presunto giro di mazzette per l'aggiudicazione dell'appalto da parte di Breda di una fornitura di 45 filobus per il Comune di Roma.L'appalto fu bandito a marzo 2008 e aggiudicato a novembre di quell'anno alla Breda Menarini: la tangente sarebbe stata pagata nel 2009. Il tribunale Monocratico di Roma ha inoltre condannato a 4 anni di reclusione, per lo stesso reato, anche il commercialista, Marco Iannilli. Sia Mancini (che nel giro di Buzzi e Carminati veniva soprannominato er Panza) sia il commercialista dovranno inoltre pagare un risarcimento danni in sede civile a Roma Capitale.Lo scorso 25 ottobre, nel corso della requisitoria, l'aggiunto Ielo ha sottolineato che «questo processo trasuda omertà. Siamo in presenza di fatti gravi in quanto esercizio della forza intimidatoria messa in atto dal ruolo che Mancini ricopriva». Ma non è l'unica inchiesta che in questi anni ha riguardato Mancini. L'ex ad dell'Ente Eur - fedelissimo dell'ex sindaco Gianni Alemanno con un passato di militanza nell'estrema destra romana - era stato, infatti, arrestato nell'inchiesta «Mondo di Mezzo», ma in quel caso fu scarcerato dal tribunale del Riesame della Capitale.