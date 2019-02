Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giancarlo LeoneIn principio era Toro Seduto, leggendario capo Sioux, poi è arrivato un successore sui generis, Toro Sedato, con tanto di copricapo fatto di piume e un perfetto travestimento di pellerossa. Ora è la volta della versione rivisitata e corretta, un sequel, insomma, Toro Sedato reloaded. A portarlo in scena, dopo il successo del precedente, è sempre Rodolfo Laganà. «Quest'anno ci sono due nuove canzoni e una novità nel cast. Al posto di Debora Johnson che era con me la scorsa stagione, ci sarà Jacqueline Ferry, attrice, cantante, ballerina, molto brava. L'ho conosciuta all'epoca della versione teatrale di Full Monty, interpretava mia moglie. Sarà lei, tra l'altro, a cantare le canzoni composte da Sasà Flauto. Anche il finale cambierà».E da regista che ne pensi?«Uno show più completo nei movimenti coreografici con luci di scena migliorate».Perché Toro Sedato?«Un gioco di parole che è piaciuto a me e agli altri due autori, Paola Tiziana Cruciani e Roberto Corradi. Volevamo riassumere in un titolo la filosofia del romano che tante volte gioca a fare l'indiano e prendere in giro, con ironia, chi fa finta de nun capì, per convenienza, per avere un piccolo privilegio, per non fare quello che dovrebbe fare».Un pensierino alla tivù?«C'è qualcosa in ballo, uno spettacolo da protagonista, ma ci devo pensare non una, ma cinquemila volte».Che c'è nel futuro di Rodolfo Laganà?«Fino al 3 marzo sarò in scena con questo spettacolo, poi inizierò le prove di una commedia scritta e diretta da Stefano Reali, intitolata Amici per la pelle, che mi vedrà accanto a Massimo Wertmuller. Il debutto è previsto a fine marzo al teatro Sette».