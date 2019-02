Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Patrocinato dalla Regione Lazio come manifestazione di interesse culturale, il Music Day Roma - XXIII Fiera del Disco porta all'hotel Mercure di Spinaceto decine di espositori provenienti da tutta Italia. Una messe di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, a cui si affiancano gli incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dvd, dibattiti su temi musicali.Promossa dall'Associazione Culturale Per un pugno di dischi, la manifestazione parte domani alle 11,30 con Black Widow che presenta The Leprechaun's pot of gold del gruppo Nuova Idea, con il batterista Paolo Siani ed il tastierista Giorgio Usai. Ore 15,30: Beat Records Company presenta, per la prima volta su cd, la colonna sonora completa di Cannibal Holocaust, firmata Riz Ortolani. Partecipano Ruggero Deodato, Rizia Ortolani, Claudio Simonetti, Davide Mancori e l'attrice Noemi Smorra.Domenica alle 11,30 il Convegno Il Vinile: ritorno culturale o moda passeggera?, in collaborazione con Welcome to the Jungle Record Store. Giornalisti e operatori del settore riuniti per discutere del presente e del futuro del vinile.