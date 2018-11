Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Trenta startup hanno sfilato presso l'Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs di Roma in occasione del roadshow di presentazione della seconda edizione di B Heroes, il percorso di accelerazione rivolto ad aziende ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia.Lo informa un comunicato che ricorda come il percorso è stato ideato da lm Foundation - fondazione nata dalla volontà di Fabio Cannavale con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile - con il supporto di Intesa Sanpaolo. Nel corso della giornata le startup preselezionate da B Heroes hanno incontrato un team composto da imprenditori, manager d'azienda, business angel ed esperti dell'Innovation Center di Intesa Sanpaolo, specializzati nella selezione di startup da supportare nel percorso di crescita. Ha presentato l'evento Augusto Coppola, Managing Director di LUISS EnLabs. Come in ogni tappa, le startup hanno presentato il proprio business ai selezionatori, prima con un pitch pubblico e poi in modalità one-to-one.