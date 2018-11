Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sabato 10 e domenica 11 novembre la Regione Lazio, in collaborazione con il Parco dell'Appia Antica, ha organizzato la festa per il trentennale dell'area regionale naturale con un week end ricco di appuntamenti». Così in una nota la Regione Lazio. «Sarà una festa gratuita, diffusa, con 26 diversi luoghi coinvolti - aggiunge la nota - un'iniziativa partecipata, grazie alla presenza di oltre 30 associazioni. La festa è un evento a basso impatto ambientale con la musica che in tutti i luoghi all'aperto sarà senza amplificazione e senza palchi e allo stesso tempo attenta al territorio e alle produzioni tipiche biologiche delle aziende con per esempio Natura in Campo e Food truck di qualità». Numerosi punti informativi che distribuiranno le mappe sul suo recente ampliamento e sul nuovo piano. I punti saranno a Piazza Numa Pompilio, Cartiera Latina, Casa del Parco, Tor Fiscale Acquedotti, Tenuta di Tormarancia (piazza Lante e viale Londra); Santa Maria delle Mole.