Paolo TravisiVerticalMovie, quando i video girati in verticale con lo smartphone, diventano un'inedita forma d'arte. Questo nuovo stile espressivo, che ha conquistato il web col 70% dei filmati caricati sulle varie piattaforme, è il protagonista di un festival di cortometraggi, il primo a livello internazionale. Dal 20 al 23 settembre, Piazza del Popolo si trasformerà nel Vertical Village, un anfiteatro con due megaschermi alti 10 metri e larghi 5 metri, dove saranno proiettati i corti, girati rigorosamente in verticale. VerticalMovie, ideato da Maurizio Ninfa, con la direzione artistica di Salvatore Marino, è un concorso articolato in otto sezioni competitive, dallo sport alla commedia, dal documentario a tematiche millenials, in cui le storie saranno giudicate da una giuria di professionisti di cinema e televisione, presieduti dal giornalista Marco Giusti. L'idea è nata quando uno stagista Rai mi ha detto che i video verticali del nostro archivio erano i più cliccati ha sottolineato il direttore artistico così abbiamo voluto stimolare, specialmente i talenti più giovani, pubblicando un contest online, dove sono arrivati video da tutto il mondo. Ne abbiamo scelti 35, che saranno proiettati nei giorni del festival e giudicati da esperti del settore e dal pubblico del web, con in palio premi in denaro. Per Ninfa VerticalMovie è un momento di partenza, reso possibile da un ampio consenso nato intorno ad un progetto innovativo. Credo che i video verticali saranno sempre più usati, la tv di Instagram è un esempio che anche la tv classica potrebbe seguire. Stiamo progettando di riprendere anche il Papa in questo formato. VerticalMovie è anche legato allo sport, visto che l'arena è inserita all'interno del villaggio RunFest, manifestazione che culminerà domenica 23, con la mezza maratona Via Pacis, promossa da FIDAL e dal Pontificio Consiglio della Cultura, dove competizione fa rima con integrazione.