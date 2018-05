Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paolo TravisiUn tour da sold out. Biagio Antonacci, arriva a Roma con il suo bagaglio di musica e parole, per portare in tour l'ultimo album, Dediche e Manie. Doppia data al PalaLottomatica, dove il cantante milanese continua a raccontare l'amore ed i sentimenti. Una strada iniziata nel 1989 con Sono cose che capitano in un crescendo che lo ha portato a riempire gli stadi.Rispetto ai live precedenti che novità ci sono?«Il ritmo funky e latino. Ho cambiato gli arrangiamenti di molte canzoni, ma non ci sono effetti speciali. Solo uno schermo che trasmette le immagini del pubblico, il vero protagonista».Cosa la lega a questa città?«Nel 1994 a Roma ho fatto il mio primo esaurito al Teatro Olimpico, una grande soddisfazione. Qui ho un pubblico fedele, che ha voglia di festa e sa riconoscere se un artista vuole dare o prendere».Sul palco per gioco ha sposato una coppia.«Due ragazzi mi hanno mostrato un manifesto, con la scritta ci siamo conosciuti con In mezzo al mondo, li ho fatto salire sul palco e li ho ripresi. Credo che rimarrà nella loro storia».Ha voluto celebrare l'affetto verso suo fratello con un video d'autore dove ci sono Rosario e Beppe Fiorello?«Un grande regalo da parte loro, perché non avevano mai fatto cose insieme. Mio fratello è una pace laica tra due fratelli che hanno fatto soffrire i genitori. Non è un messaggio cristiano, ma da uomo che ha capito l'importanza d'investire nella conoscenza».Da padre, come vede il rapporto dei ventenni coi social?«Mio padre mi diceva di stare attento che quella è una cattiva compagnia, io lo dico ai miei figli. Devi far restare la vita privata tale. Noi artisti siamo caduti in questa trappola, abbiamo tolto la favola ai fan. Mi ricordo che De Gregori e Dalla non si vedevano mai. I social hanno reso la curiosità sterile».A proposito di Dediche e manie, può confessarmi la sua mania?«Credo sempre che sia la prima intervista, il primo disco. Mi sembra di partire da zero. Sono ossessivo compulsivo verso quello che faccio».riproduzione riservata ®