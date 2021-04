L'Europa fa causa ad AstraZeneca

Domenico Zurlo

La Commissione europea ha avviato un'azione legale da parte dei 27 Stati membri nei confronti di AstraZeneca, accusata di non essere stata «capace di presentare una strategia affidabile» sulle consegne dei vaccini anti Covid. «La nostra priorità è garantire che le consegne di vaccini Covid-19 avvengano per tutelare la salute» dei cittadini europei, ha spiegato su Twitter la commissaria alla salute Stella Kyriakides. «Ogni dose di vaccino conta. Ogni dose di vaccino salva le vite».

Dalla casa farmaceutica anglo-svedese hanno replicato dicendosi «rammaricati della decisione» e annunciando una ferma difesa in tribunale. «Dopo un anno senza precedenti, la nostra azienda sta per fornire quasi 50 milioni di dosi ai paesi Ue entro fine aprile, in linea con le nostre previsioni», afferma AstraZeneca, che dice di aver «rispettato pienamente l'accordo di acquisto». «Riteniamo che qualsiasi controversia sia priva di merito e accogliamo con favore questa opportunità per risolvere questa controversia prima possibile».

Intanto spunta l'ipotesi di vaccini aperti a tutti, forse già tra poche settimane. Dopo che saranno vaccinati tutti gli over 64 e i fragili, la campagna di vaccinazione anti Covid potrebbe subito aprire alle categorie dai 31 ai 64 anni: l'ipotesi viene direttamente dal commissario anti Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che la sottoporrà al vaglio del Comitato tecnico scientifico che dovrà dunque esprimersi in merito.

«Quando avremo messo in sicurezza una massa critica di over 65, apriremo a tutti in maniera parallela, dando spazio alle aziende», ha promesso il generale, che ha spiegato che «a maggio avremo tra i 15 e i 17 mln di dosi di vaccino, di cui gran parte Pfizer, poi avremo Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 05:02

