L'etichetta indipendente Undamento arriva al Museo nazionale delle arti del XXI secolo per il Family Party. Una serata che vedrà esibirsi dal vivo tutti gli artisti del roster: Frah Quintale (unica data estiva, foto) Dutch Nazari, Ceri, Joan Thiele, Dola, Irbis 37, Spz, See Maw. Un palco, live show, una pista da ballo e, nel corner Maxxi, la mostra fotografica del tour di Frah Quintale, Regardez Moi- The Backstage Chronicles. La mostra apre l'album dei ricordi del tour del Regardez Moi Tour, tra lo studio, le autostrade, gli alberghi, i backstage e i palchi di tutta Italia: un archivio di fotografie analogiche lungo oltre un anno, per mostrare tutto ciò che accade durante un tour e non si vede dal parterre.

Piazza del Museo, oggi alle 21, bigl. 15 euro +dp posto in piedi, al botteghino o su vivaticket,

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

