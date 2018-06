L'etichetta indie che è una Bomba

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Carl Brave X Franco 126, il duo rap che sta spopolando, e fenomeni del cantautorato come Calcutta e Giorgio Poi sono targati Bomba Dischi, l'etichetta romana nata nel 2008 con al timone quattro amici e talent scout, Davide Caucci, Alessandro Ricci, Christian Briziobello ed Emmanuele Di Giamberardino. «La nostra mission è produrre progetti interessanti, principalmente cose che piacciono a noi - spiegano Davide e Alessandro - senza preclusioni rispetto ai generi, selezioniamo in base alle nostre preferenze, non pensando al mercato, tra noi c'è comunione d'intenti. Il feeling a livello umano, che spesso troviamo con i nostri artisti, è un valore aggiunto». Una sintonia sempre più forte anche con il pubblico: «L'apertura della musica indipendente al mainstream è un dato di fatto, noi continuiamo ad essere la stessa realtà viva degli esordi, a produrre dischi partendo sempre da un attento lavoro di ricerca».Giorgio Poi (foto) ha firmato con Frah Quintale il singolo Missili, candidato a hit dell'estate. Nel video, uscito il 4 giugno, c'è l'attore romano Carlo De Ruggieri