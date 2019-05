L'estetica al tempo dei social

ROMA - I Millennials sono i primi nativi digitali', per i quali l'immagine che si sceglie di pubblicare online la fa da padrone. «Il rapporto con i social ha alterato la percezione di sé e l' esercito del selfie' vede degli inestetismi che non esistevano nemmeno fino a qualche tempo fa. Lo sguardo che i Millennial gettano su loro stessi è profondamente influenzato dalla fotocamera del cellulare, che restituisce loro un'immagine che non corrisponde alla realtà.

Come medici estetici ci troviamo a dover spiegare che il difetto mostrato in foto è stato creato dalla prospettiva dell'inquadratura o dalla distorsione dovuta alla distanza focale dell'obiettivo. In realtà non esiste affatto», spiega il dr. Emanuele Bartoletti, presidente Società Italiana di Medicina Estetica-SIME, in occasione del Congresso di Roma.(A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA