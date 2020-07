L'estate e il benessere psicofisico da recuperare dopo i mesi di lockdown possono trovare un valido aiuto nella medicina estetica.

Dottor Francesco Madonna Terracina (*) quali sono le metodiche non invasive più affermate?

«In primo luogo è indispensabile un' attenta valutazione che permetta di inquadrare le eventuali problematiche estetiche. La cellulite coinvolge circa l'80% delle donne e va affrontata con macchinari che aiutino a drenare i tessuti e levigare la pelle rendendola più tonica, riducendo il fastidioso effetto a buccia d'arancia».

Per pancetta e le culotte de cheval?

«Per tutte quelle che vengono chiamate adiposità localizzate invece ci affidiamo a macchinari in grado di rompere ed eliminare gli adipociti attraverso il meccanismo del Freddo o degli ultrasuoni».

Gli strumenti più utilizzati?

«Per la cellulite 5/6 sessioni di radiofrequenze ed infrarosso ed onde acustiche sono certamente quello che può servire. Non ci sono aghi ne anestesie e i pazienti possono andare immediatamente al mare senza alcuna compromissione della socialità. i risultati sono stabili ed oltre a migliorare l'effetto buccia d'arancia si osserva una notevole tonificazione dei tessuti. Per i buchi dei glutei e delle cosce più resistenti esiste poi la nuovissima tecnica di subcision guidata che attraverso una unica seduta ambulatoriale di 45 minuti è in grado di lisciare la cute in maniera efficace e duratura».

Per il grasso localizzato dell'addome e delle cosce?

«Apparecchiature ad ultrasuoni e soprattutto la criolipolisi sono in grado di ridurre i cm di troppo senza stress e con grande soddisfazione per i pazienti. Il grasso verrà eliminato fisiologicamente nel corso delle settimane successive. Due o tre sedute sono più che sufficienti per un risultato molto soddisfacente. I costi si aggirano intorno ai 250/300 per seduta».

Quando invece serve la chirurgia?

«La liposuzione è uno degli interventi di maggior successo in chirurgia estetica per la sua capacità di rimodellare la silhouette eliminando completamente gli accumuli di grasso. Si tratta di un intervento chirurgico che richiede una preparazione specifica ed ha un determinato decorso postoperatorio tuttavia se effettuato da specialisti in chirurgia estetica ha un grado di sicurezza elevatissimo con un livello di soddisfazione totale».

Ed i costi?

«I costi da sostenere per un intervento di liposuzione di media entità sono orientativamente tra i 3000 ed i 5000 euro».

(*) Specialista in Chirurgia plastica ed estetica, Responsabile Centri Spheramed a Roma e nel Lazio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA