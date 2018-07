L'estate è ai tuoi piedi

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sandali, infradito, d'estate il piede deve essere all'altezza. Ecco la necessità di curare e riparare pelle e cuticole per sfoggiare estremità lisce e morbide.L'Erbolario, con la linea alle alghe rosse del Pacifico, estratti di rafano e salice nero, ha puntato ad una crema levigante che nutra e distenda la pelle screpolata dei piedi, regalandogli un effetto vellutato e una ritrovata tonicità, grazie alle proprietà idratanti e rinfrescanti.Il kit salvapiedi di Bottega Verde propone 3 mini prodotti: il peeling esfoliante al nocciolo di albicocca, che elimina calli garantendo emollienza e protezione; il detergente ad azione purificante, grazie a un detergente a base di zinco e menta; crema talco al profumo di menta. Jojoba e ricino, combinati agli acidi di frutta esfolianti sono alla base di Foot Relief, l'esfoliante di Aveda, che ammorbidisce, idrata e riduce secchezza e callosità grazie anche al mix con gli olii di lavanda e rosmarino. Ha un'azione riparatrice l'Aroma Confort di Decléor che penetra rapidamente nell'epidermide, ideale anche per purificare e riequilibrare l'eccessiva traspirazione. Nuxe propone Reve de Miel Crème Pieds Ultra-réconfortante per piedi secchi o danneggiati. Il burro di karité e il miele d'acacia permettono ai piedi di ritrovare comfort e elasticità. E per freschezza immediata BioNike Defence Deo, antitraspirante per piedi (e mani) è una soluzione spray che ostacola la macerazione cutanea, prevenendo screpolature tra le dita e affezioni micotiche. (A.Vil.)riproduzione riservata ®