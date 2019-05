Sabrina Quartieri

Lui orgoglioso e affidabile. Rassicurante e protettiva, lei. È bastata la presentazione del Royal Baby, per intuire che tipo di genitori saranno mamma Meghan e papà Harry. A decifrare segni e gesti del corpo del duca e della duchessa di Sussex durante la photo-call nella St George's Hall del Castello di Windsor, è l'esperta di Body Language Judi James. La decisione di Harry di tenere il piccolo Archie in braccio davanti ai fotografi, in contrasto con le scelte di William e Kate (è sempre stata lei a farlo con i figli neonati) denota un tipo di padre che «ha preso sul serio i suoi doveri, mentre i tratti ammorbiditi del volto parlano di un papà innamorato», spiega la James al Daily Mail. Meghan, sorridente accanto ai suoi «due ragazzi», se con una mano tiene stretto a sé il principe, con l'altra gioca con i capelli e accarezza il neonato. «Tutto ciò suggerisce una leggera ansia, ma nel complesso aggiunge l'esperta mostra il ruolo di una leader protettiva assunto dalla duchessa».

Infine, non sono mancati sguardi d'intesa e pacche affettuose tra la coppia reale: «Stanno mantenendo appassionata la loro comunicazione», ha concluso la James, descrivendo due genitori amorevoli e sempre più innamorati.

