L'equitazione che cambia la vita

Il libro di questa settimana tratta di uno splendido animale: Lavorare con il cavallo, lavorando su se stessi dell'etologa Anna Benedetto.L'autrice spiega come attuando l'equitazione naturale si possa costruire una relazione positiva con il cavallo partendo dalla base per l'apprendimento di tecniche equestri: se riusciamo a conoscere e a comprendere un cavallo in natura e anche il suo modo di comunicare all'interno del branco, potremo utilizzare questo metodo per ottenere dall'equino una forma di collaborazione più che una mera e passiva accettazione dei nostri comandi.Per fare questo occorre sviluppare alcune competenze e qualità umane che ahimè stiamo perdendo come: l'attenzione, il focus (o anche la concentrazione), la perseveranza, la consapevolezza del corpo, il pensiero laterale, l'equilibrio emotivo: solo così è possibile diventare dei veri leader credibili agli occhi del cavallo e quindi ottenere la sua piena collaborazione. Questo bel libro ci descrive brevemente l'etologia del cavallo e le tecniche di doma naturale. (A.Ben.)riproduzione riservata ®