L'EQUIPE DI NAPOLI

«I prossimi giorni saranno decisivi, ma Noemi è in ottime mani». Ma il professor Rosario Infascelli, direttore Area Anestesiologica e del Centro Medicina Iperbarica del Santobono, parla soprattutto degli angeli di Noemi, come oramai chiamano nel reparto le dottoresse Sonia Landolfo e Silvana Celano. Sono loro che hanno prestato le prime cure alla piccola, salvandole la vita: «Immaginare una bimba ferita a colpi di pistola è inaccettabile - dice la dottoressa Landolfo -. E invece accade».

Nella notte più delicata, si sono prodigati per Noemi pure i dottori Domenico Faticato e Raffaella Esposito: «La nostra equipe - dice il professor Infascelli - è altamente specializzata. Noemi ora si trova in un ambiente isolato, contro il rischio infezioni. Che è il nostro, vero incubo. Per fortuna il midollo è intatto e l'operazione è perfettamente riuscita. Se la piccola supererà la fase critica, sono certo che si riprenderà alla grande e anche sul corpo resteranno visibili ben pochi segni». Gli angeli di Noemi vegliano sulla piccola giorno e notte: una carezza, un abbraccio, parole di incoraggiamento. In attesa del miracolo. (M.And.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA